La spingo io la carrozzina Angela! Ecco le migliori canzoni dei film di Checco Zalone

Questa sera la programmazione della prima serata di Canale 5 proporrà Sole a catinelle, il film campione di incassi di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, uscito nel 2013 e diventato subito uno dei più grandi successi di pubblico in Italia. Di seguito, scopriamo le migliori canzoni apparse nelle pellicole del comico pugliese.

Chi ha un debole per le pellicole con protagonista Checco Zalone non potrà fare a meno di accomodarsi sul divano di casa per gustarsi ancora una volta il terzo film che lo vede protagonista, Sole a catinelle, questa sera riproposto alle 21:20 da Canale 5. E chi conosce a menadita la carriera del comico pugliese non potrà non ricordare anche il ruolo rappresentato dalle sue canzoni, che puntualmente condiscono alcuni passaggi più celebri dei suoi film. Di seguito ne abbiamo selezionate tre, secondo noi le sue migliori, considerando la proficua carriera di Zalone, che da giovane comico in erba su Telenorba e Zelig è rapidamente diventato il personaggio di punta della commedia italiana a suon di record di incassi.

Da Cado dalle nubi all'ultimo Tolo Tolo, Zalone ha anche registrato gli omonimi album in studio contenenti le canzoni dei suoi film e in totale la sua discografia conta sette album (compresi quelli registrati prima dell'esordio al cinema).

Partiamo dalla canzone che dopo il tormentone Siamo una squadra fortissimi (portata al successo con Zelig) lo ha identificato anche con i suoi film: I uomini sessuali, contenuta in Cado dalle nubi; qui Zalone mette in evidenza tutti gli stereotipi degli abitanti del sud Italia. La canzone è eseguita proprio davanti al cugino omosessuale nel film in questione (e a tutta la gente che ha "il suo problema").

Altro film e altro tormentone che ne ha anticipato l'uscita al cinema, parliamo di L'amore non ha religione e il film è Che bella giornata, uscito nel 2011. Indimenticabile qui il ritornello che mette in evidenza ancora una volta la schiettezza nell'espressione del personaggio Checco in riferimento all'abbattimento dei confini: "L'amore non ha religione Non è cattolico, non è mormone, no L'amore, credimi, non è ortodosso L'amore è quando ti diventa grosso Ma grosso, grosso, grosso il cuore".

Per ultimo optiamo per la più recente delle composizioni del comico. Quella Immigrato che ha anticipato in maniera controversa l'uscita di Tolo Tolo, ultimo film di Zalone e suo esordio dietro la macchina da presa. Controversa perché mal interpretata da una parte di spettatori e dell'opinione pubblica, per il suo contenuto solo apparentemente contro l'immigrazione, ma che in realtà mette ancora in evidenza il pregiudizio imperante nel nostro Paese.