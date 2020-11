Quanti soldi ha Tom Cruise? Viaggio nel patrimonio della superstar di Hollywood

Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, ma volendo parafrasare George Orwell per qualcuno è stato più difficile che per altri: al contrario per Tom Cruise dev'essere stato facilissimo, dato che ancora una volta si è confermato come l'attore più pagato di Hollywood.

L'attore di Mission: Impossible, Magnolia e Minority Report ha infatti conquistato il primo posto fra i 10 attori più pagati nel 2020 su People With Money, con un fatturato stimato di $58 milioni di dollari!

Secondo la lista di People With Money, Tom Cruise avrebbe guadagnato questa cifra tra l'ottobre 2019 e l'ottobre 2020: la classifica è stilata prendendo in considerazione diversi fattori, tra i quali le retribuzioni anticipate, la partecipazione agli utili e il lavoro pubblicitario, e con i lavori per Mission: Impossible 7 e 8 attualmente in corso e Top Gun: Maverick già pronto a decollare è chiaro come il portafogli dell'attore abbia subito questa impennata nonostante le difficoltà di Hollywood.

Per quanto riguarda il patrimonio netto, si stima che quello di Tom Cruise raggiunga i $500 milioni di dollari, cifra che lo attesta come uno dei grandi Paperoni dell'industria del cinema: oltre a numerosi (e intelligenti) investimenti azionari e le proprietà di lusso, la star vanta anche diverse collaborazioni nell'industria dei cosmetici, possiede diversi ristoranti a Washington (la catena “Le pizze di Papà Tom”), una squadra di calcio (“Gli Angeli di Syracuse”) e un marchio di Vodka (“Pure Wondercruise - USA”).

Ricordiamo che prossimamente Tom Cruise andrà nello spazio per le riprese del primo film girato in orbita in collaborazione con la NASA.