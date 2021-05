Quanti soldi ha Stephen King? Ecco quanto è stimato il suo patrimonio

La storia della letteratura ci ha insegnato come uno scrittore o una scrittrice possano arrivare ad arricchirsi oltre ogni previsione: pensiamo ad esempio a J.K. Rowling, diventata nel giro di qualche anno più ricca della regina d'Inghilterra, ma anche ovviamente a un vero e proprio totem come Stephen King.

L'autore di best-seller come It, Il Miglio Verde, Shining e Carrie è ormai da decenni uno degli scrittori più amati al mondo, con milioni e milioni di copie vendute, per non parlare dei numerosi adattamenti cinematografici e televisivi tratti dai suoi romanzi.

Ma quanto ha guadagnato King da tutto ciò? Si parla, prevedibilmente, di cifre da capogiro: senza tirarla per le lunghe, dunque, possiamo dirvi che il patrimonio attuale dello scrittore del Maine sembrerebbe ammontare, stando alle ultime stime, a circa 450 milioni di dollari. Niente male per uno che, in gioventù, sembrava ormai essersi rassegnato a una vita di stenti tra alcolismo ed insuccessi vari!

Siamo piuttosto sicuri, comunque, che il conto in banca del buon Stephen sia destinato ad ingrossarsi ulteriormente: poco male, soprattutto se ciò coinciderà con l'arrivo di nuovi capolavori! Qual è il vostro libro preferito del re dell'horror? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Stephen King è entrato in polemica con J.K. Rowling a causa delle posizioni della scrittrice sulle donne trans.