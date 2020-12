Quanti soldi ha Quentin Tarantino? Tutto sul regista di Pulp Fiction!

È tra gli autori di culto più amati della sua generazione. Ogni suo film è praticamente un evento sin dal primo e mitico Le Iene del 1992, titolo che lo lanciò a livello internazionale, consacrato poi dalla critica nel 1994 con Pulp Fiction. Quentin Tarantino è un vero idolo e scopriamo adesso anche ricchissimo.

Il regista di C'era una volta a Hollywood con Leonardo DiCaprio e di Django Unchained possiede infatti un ricco patrimonio personale. Nonostante si sia impegnato in carriera nella regia e scrittura di appena nove film, tutti i suoi titoli si sono rivelati dei grandi successi ai botteghini mondiali, sia per una questione di budget contenuto o studiato al centesimo, sia per la popolarità del regista e la bellezza dei suoi film, che generano curiosità non solo nei cinefili ma anche nel pubblico generalista.



Ha inoltre grande influenza nel mondo dell'industria cinematografica ed è molto apprezzato dai migliori attori in circolazione, ma evidentemente è anche un gran risparmiatore e non ha particolari vizi super costosi e si tiene lontano dalla mondanità eccessiva di Hollywood e dagli sprechi. Questo ha permesso dunque a Tarantino di accumulare un patrimonio personale che ammonta ad oggi alle bellezza di 120 milioni di dollari.



Praticamente un tesoretto personale.



Vi ricordiamo inoltre che il decimo film di Quentin Tarantino potrebbe essere il suo ultimo.