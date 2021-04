Tutti i soldi del mondo: quando Ridley Scott fece una magia, e per la seconda volta!

Stasera su Rai 3 dalle 21:20 torna in onda Tutti i soldi del mondo, thriller del 2017 diretto da Ridley Scott e con protagonisti Michelle Williams, Mark Wahlberg e Christopher Plummer.

Come di certo saprete il film fu travolto dallo scandalo che colpì Kevin Spacey, accusato di abusi sessuali a poco più di un mese dalla data di uscita stabilita.

Ridley Scott tuttavia non si perse d'animo, e tenendo fede alla sua infaticabile politica del lavoro che lo ha sempre contraddistinto, decise di affidare l'intera parte dell'attore caduto in disgrazia a Christopher Plummer e di rigirare tutte le scene precedentemente interpretate da Spacey. Ci riuscì in soli otto giorni e ad un costo di $10 milioni di dollari supplementari al budget precedentemente stabilito, avvalendosi anche della collaborazione di Mark Wahlberg e Michelle Williams, che tornarono sul set di Roma interrompendo le vacanze del Ringraziamento diverso tempo dopo aver concluso il proprio lavoro sul film.

La velocità da record con cui Scott riuscì a compiere questa vera e propria impresa è stata possibile anche grazie al fatto che Christopher Plummer in precedenza era stata la prima scelta del regista per il ruolo di J. Paul Getty, dunque non appena l'attore venne contattato rispolverò il copione già letto e studiato e si calò immediatamente nella parte. Scott non mostrò a Plummer alcun girato del lavoro di Spacey, né gli disse come il collega aveva interpretato determinate scene, e alla fine notò che le due performance uscirono abbastanza diverse e ugualmente efficaci nei loro stili particolari.

Si è trattato della seconda volta in cui Ridley Scott ha dovuto affrontare un drastico cambio di programma nel corso della sua carriera: in precedenza era accaduto qualcosa di simile durante la lavorazione de Il gladiatore a causa della prematura scomparsa di Oliver Reed, la cui performance però non fu rimpiazza ma 'completata' da una serie di effetti speciali e di montaggio.