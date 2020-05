Tutti i soldi del mondo, il film che ha distrutto la carriera di Kevin Spacey

Tutti i soldi del mondo, il thriller di Ridley Scott sul rapimento Getty, è destinato a passare alla storia come il film che ha distrutto la carriera di Kevin Spacey.

Accusato di molestie sessuali a riprese praticamente finite, infatti, l'attore de I Soliti Sospetti e American Beauty e venne rimpiazzato da Christopher Plummer, che fu reclutato per rigirare in tempo record tutte le scene incentrate sul miliardario Jean Paul Getty.

La decisione di rimpiazzare la star fu presa poco più di un mese prima dell'uscita del film, e rappresentò la seconda volta in cui Ridley Scott ha dovuto affrontare drastiche riprese aggiuntive durante la sua carriera (la prima volta fu per Il Gladiatore causa della morte prematura di Oliver Reed): ci sono voluti solo otto giorni per le rigirare le nuove scene e un aumento del budget di $10 milioni di dollari, con Mark Wahlberg e Michelle Williams richiamati sul set di Roma durante la festa del Ringraziamento.

La cosa fu possibile perché Christopher Plummer era stato precedentemente considerato per il ruolo e aveva già letto il copione, dunque non ebbe bisogno di tempo aggiuntivo per studiare la parte: ebbe soltanto una decina di giorni per memorizzare le battute, ma per la mimica del personaggio gli tornò utile il suo incontro con il vero Getty a Londra negli anni '60: per molti la sostituzione di Kevin Spacey, 58 anni all'epoca, ha finito col migliorare il film, dato che invece del trucco prostetico che la star avrebbe dovuto indossare per assomigliare a Getty, Christopher Plummer, all'età di 88 anni, rispecchiava perfettamente l'aspetto del miliardario.

Tra l'altro Ridley Scott non mostrò a Plummer le scene filmate da Spacey, né gli rivelò come il collega aveva interpretato determinati momenti della sceneggiatura. Il regista rivelò in seguito che le due interpretazioni risultarono diametralmente opposte, ma ugualmente efficaci nei loro stili particolari.

