Quanti soldi ha Keanu Reeves? Scoprite il patrimonio della star di Matrix

Difficile trovare al mondo una star più amata di Keanu Reeves: l'attore di Matrix e John Wick è ormai da anni garanzia di successo e, anche al di là della bravura dimostrata nel corso di una carriera trentennale, ha più volte dato motivo ai fan di apprezzarlo anche dal punto di vista squisitamente personale.

Insomma, quando ci si affida a Keanu Reeves per il ruolo da protagonista in un film si è in una botte di ferro, come dimostra ad esempio il successo della saga di John Wick (ma anche l'hype per il quarto capitolo di Matrix): una sicurezza che, naturalmente, merita di essere ricompensata nel modo giusto anche dal punto di vista economico.

Reeves è, non a caso, uno degli attori più pagati della Hollywood odierna: stando alle ultime stime, infatti, l'attore di Constantine visto arrivare sul suo conto corrente nel corso degli ultimi anni qualcosa come 185 milioni di dollari netti all'anno. Un dato che non stupisce vista la sfilza di successi inanellati dal nostro, ma che conferma la dimensione ormai raggiunta dal protagonista di Dracula di Bram Stoker e Point Break.

Qual è il vostro film preferito con Keanu Reeves? Fatecelo sapere nei commenti! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo su questo attesissimo Matrix 4.