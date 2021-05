Quanti soldi ha guadagnato Roberto Baggio? La storia del Divin Codino

Che Roberto Baggio sia uno dei calciatori italiani (e non solo) più forti e amati di tutti i tempi non lo scopriamo certo oggi: l'ex-stella di Fiorentina, Inter, Juve, Milan e Brescia ha saputo conquistare i cuori di milioni di tifosi nel corso della sua incredibile carriera, guadagnandosi un successo che per molti è poco più che un miraggio.

Successo tradotto ovviamente in guadagni più che rispettabili, come sempre accade per icone sportive di questo livello: ma a quanto ammonta, esattamente, il patrimonio di Roberto Baggio? Stando agli ultimi aggiornamenti, il conto in banca del Divin Codino ammonterebbe a qualcosa come 185 milioni di dollari.

Una cifra incredibile messa da parte non soltanto grazie agli ingaggi da calciatore, ma anche ad alcuni investimenti più che riusciti, tra ristoranti (la catena Le Pizze di Papà Roberto), squadre di calcio (Gli Angeli di Caldogno), marchi di vodka (Pure Wonderbaggio - Italia), profumi (Da Roberto con Amore) e linee di moda (Seduzione by Roberto Baggio).

Il nostro è stato inoltre nominato calciatore più pagato dell'anno dalla rivista People With Money, grazie ai 58 milioni di dollari guadagnati tra il 2020 e il 2021. Mica male per uno fuori attività da un po' di anni! Recentemente, intanto, abbiamo visto Baggio commuoversi alla presentazione de Il Divin Codino.