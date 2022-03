Quanti soldi si guadagnano vincendo l'Oscar? Tutte le cifre per i film e gli attori

Gli Oscar 2022 si avvicinano a suon di colpi di scena, e mentre cambia la classifica dei favoriti e la pole position vi chiediamo: sapete quanto vale davvero vincere un Oscar in termini di soldi guadagnati?.

Vi rispondiamo noi: come potete facilmente immaginare e come da decenni la propaganda del 'sogno di Hollywood' sostiene, si, vincere un Oscar ti cambia davvero la carriera a qualsiasi livello, dal produttore all'attore, dal direttore della fotografia al costumista. Una volta conquistata la statuetta il tuo status nell'industria semplicemente cambia, e agli occhi della critica e del pubblico, sia appassionato che generalista, sarai per sempre 'il vincitore dell'Oscar'.

Ovviamente maggiore fama vuol dire maggior guadagno, e nell'industria cinematografica si parla di 'Effetto Oscar': ad esempio, gli attori che vincono un Oscar solitamente ricevono un contratto nuovo di zecca che includerà parecchi vantaggi in termini di denaro rispetto al contratto che avevano stipulato prima della vittoria della statuetta, perché gli studios e i produttori sono immediatamente pronti a scommettere sul suo nome, che nel frattempo è diventato sinonimo di Oscar. Si dice che in media un attore che vince agli Oscar possa arrivare a godere di un aumento del 20% nel proprio cachet.

La stessa identica cosa accade per i film che vincono l'Oscar, specialmente quello Best Picture, il più importante della serata: un recente studio di IBISWorld ha calcolato che dal 2014 ad oggi (ignorando i dati in calo a causa della pandemia) i film nominati in ciascuna categoria hanno visto un aumento degli incassi del 247,2%. Nel 2010, ad esempio, Il discorso del re ha fruttato 16 milioni di dollari in più rispetto alle previsioni dopo aver vinto l'Oscar per il miglior film; un altro esempio, che rimane esemplare in questi discorsi anche oltre vent'anni dopo, è il caso di American Beauty, che grazie agli Oscar nel 2000 nelle classifiche di box office passò dalla 54esima posizione alla top10.

Gli Oscar 2022 si terranno nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28.