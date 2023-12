Quanti soldi ha Emma Watson? Perché il ritiro per la star di Harry Potter ha senso

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter, saga basata sulla serie di libri di J.K. Rowling, Emma Watson qualche tempo fa ha annunciato di avere intenzione di prendersi una pausa dal cinema e in generale dal mondo della recitazione. Ma quanto le ha fruttato il suo lavoro come attrice e imprenditrice?

Dopo aver preso parte al film Piccole donne di Greta Gerwig, Emma Watson ha deciso di allontanarsi dai riflettori ma nella sua carriera ha raggiunto incredibili risultati, non solo come interprete. I fan hanno accolto l'annuncio del temporaneo ritiro di Emma Watson come una scelta naturale:"Ha più che sufficiente denaro per ritirarsi tranquillamente" è stato il tono generale dei commenti.



Il successo per Emma Watson è arrivato molto presto, dopo otto audizioni e 350 rivali al casting superate per ottenere il ruolo della migliore amica di Harry Potter (Daniel Radcliffe), Hermione, che l'ha resa un volto noto nella cultura pop degli ultimi vent'anni. In un video sul canale YouTube @Charlesperalo, si è parlato anche dei risultati economici conseguiti dall'attrice: attualmente Emma Watson avrebbe un patrimonio netto di 85 milioni di dollari, ed è stata una delle giovani star del franchise ad avere maggior successo anche alla fine della saga, partecipando a successi come La bella e la bestia e Piccole donne.



Nonostante abbia pensato di lasciare la saga in diversi momenti, Emma Watson ha interpretato Hermione in tutti gli 8 film di Harry Potter, prendendosi una pausa dal 2019, a causa di una sensazione di prigionia che l'attrice raccontò in un'intervista al Financial Times:"Non ero molto felice, se devo essere sincera. Penso di essermi sentita un po' imprigionata. La cosa che ho trovato davvero difficile è che dovevo uscire e vendere qualcosa su cui non avevo davvero molto controllo". Da sempre molto dedita allo studio, proprio come il suo personaggio nella saga, Emma Watson dopo il temporaneo ritiro ha deciso di partecipare ad un master in scrittura creativa ad Oxford. Nel 2020, è stata nominata nel consiglio di amministrazione di Kering, la multinazionale francese che possiede Gucci e Yves Saint Laurent.

Oggi Emma Watson è felice di aver lasciato la recitazione, come ha confermato l'attrice qualche giorno fa.