Quanti soldi aveva in banca Sylvester Stallone prima di Rocky? La cifra è ridicola!

Sylvester Stallone non ha mai fatto mistero di aver trovato in Rocky la vera gallina dalle uova d'oro: l'autore e protagonista del film sul pugile più amato al mondo viveva una vita tutt'altro che piena di soddisfazioni prima di sfondare sul grande schermo, tra rifiuti e insuccessi di ogni genere e una rotta davvero difficile da invertire.

Le cose, come sappiamo, erano destinate a cambiare con l'acquisto della sceneggiatura da parte di Irwin Winkler e Robert Chartoff, che offrirono ad uno Stallone costretto addirittura a dar via il suo cane per potersi sostenere ben 350.000 dollari! Una cifra che mai il nostro Sly avrebbe immaginato di vedersi corrispondere, viste le condizioni disastrose del suo conto in banca.

Pare, infatti, che prima di riuscire a vendere la sceneggiatura di Rocky il nostro Sylvester potesse contare su un patrimonio di appena 106 dollari: praticamente quanto gli sarebbe bastato per mangiare appena per qualche giorno, prima di doversi rimboccare le maniche ancora una volta! Insomma, Stallone non esagera per niente quando ricorda quanto le sue vicissitudini abbiano influenzato la creazione del suo personaggio più famoso: la vita dell'attore, prima di sfondare, era letteralmente agli antipodi rispetto a quella delle star di Hollywood a cui avrebbe cominciato a dare del tu di lì a poco.