Soldato Jane: 5 cose non sapete sul film di Ridley Scott con Demi Moore e Viggo Mortensen

Ora che Ridley Scott è al cinema con The Last Duel, è il momento perfetto per riscoprire uno dei suoi film meno noti. A tal proposito, vi proponiamo 5 curiosità che forse non conoscete su Soldato Jane:

Nel suo libro di memorie "Inside Out", Demi Moore ha definito Soldato Jane il suo successo professionale di cui è maggiormente orgogliosa. Il fratello di Ridley Scott, Tony Scott, ha fornito alcune riprese aggiuntive di sottomarini rimaste inutilizzate dal suo film Allarme rosso (1995). Mentre Demi Moore e il resto del cast principale si sono allenati insieme in un mini-campo di addestramento in Florida, Viggo Mortensen si è preparato per il ruolo da solo per diversi mesi. Ha osservato l'effettivo addestramento dei Navy SEALS nella base navale in Coronado e ha parlato con molti veri SEALS tra veterani in pensione e soldati ancora attivi. Alcuni degli altri membri del cast, con l'eccezione della Moore, si arrabbiarono per il fatto che la futura star de Il signore degli anelli non avesse passato ciò che gli altri avevano dovuto sopportare nel campo d'addestramento, ma farli arrabbiare era esattamente ciò che voleva Viggo Mortensen. Nella realtà ci sono voluti altri diciannove anni rispetto al film prima che alle donne fosse consentito di entrare nel corpo dei Navy SEAL. Il corpo militare ha aperto alle soldatesse dal 2016, ma il 99,99% delle donne che tenta di entrare nella divisione speciale alla fine decide di abbandonare il corso d'addestramento. La poesia citata dal personaggio di Viggo Mortensen è "Self-Pity" di D.H. Lawrence.

