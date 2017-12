Soldado: Benicio Del Toro e Josh Brolin nel primo trailer ufficiale del sequel di Sicario

È grazie alla Columbia Pictures (via) che possiamo finalmente mostrarvi quest'oggi il primo, incredibile trailer ufficiale dell'atteso Soldado , sequel del'ottimodidiretto questa volta dall'italiano).

Scritto ancora una volta dal talentuoso Tyalor Sheridan, il film non è in realtà un sequel diretto del progetto del 2015, anche se ritorneranno due dei maggiori interpreti, che sono Josh Brolin e Benicio Del Toro, nei rispettivi panni del dell'agente CIA Matt Graver e del sicario Alejandro Gillick. I due si ritroveranno nuovamente al centro di un'escalation di violenze legate a un cartello della droga, al limitare dei confini tra Stati Uniti e Messico. Insieme al trailer, EW ha rilasciato anche delle immagini ufficiali del film.



Pochi mesi fa lo stesso Brolin descriveva il film così: "Credo sia molto più intenso. In tutti i modi possibili. I personaggi sono più intensi. Il film in generale lo è. Ed è anche molto più grande. È semplicemente un film più ampio. Come dicevo, quando l'ho visto, ho pensato che Sicario fosse un film più piccolo, molto più intimo se vogliamo. Ho sempre detto di non comprendere come sia possibile che anche i film più grandi possano essere più intimi. Perché devono essere meno emotivi? Ecco, Soldado è un esempio perfetto di come un grande film possa essere anche molto intimo. È estremamente emotivo e si occupa comunque di argomenti simili al primo capitolo".



Soldado vedrà nel cast anche Matthew Modine, Catherine Keener, Manuel Garcia-Rulfo e Jeffrey Donovan, per un'uscita prevista nelle sale americane il 29 giugno 2018.