Sold Out in appena 24 ore la Candela 'Smells like My Vagina' di Gwyneth Paltrow

È di appena un giorno fa la notizia della messa in commercio di una candela che odora come le parti intime di Gwyneth Paltrow, un'idea talmente assurda e allo stesso tempo divertente (ma anche sensuale) da aver incuriosito non poco fan e amanti delle candela profumate, che hanno reso sold out il prodotto in appena 24 ore.

Aspettando che l'azienda GOOP rimetta in vendita un altro stock di Candele all'Odore di Vagina dell'attrice, la curiosità è adesso una sola: sapere da chi l'ha acquistata l'effettivo profumo della candela, perché è onestamente difficile immaginarlo.



La candela profumata THIS SMELLS LIKE MY VAGINA nella descrizione ufficiale è presentata come segue:

"Questa candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una fragranza, e lei sbottò: 'Uhh..questo odora di vagina'. E da lì la cosa si è evoluta in un profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato. Si è rivelato perfetto come candela — su In Goop Health è andato esaurito in poche ore. È una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assoluti di cedro giustapposti a rosa damascena e semi di ambretta che ci ricordano fantasia, seduzione e un calore sofisticato".



Cosa ne pensate? Diteci la vostra nella sezione commenti.