Il sol dell'avvenire, il trailer del nuovo film diretto e interpretato da Nanni Moretti

Nanni Moretti ha pubblicato sul suo account social il trailer del suo nuovo film intitolato Il sol dell'avvenire, nel quale il regista sarà anche interprete. Dopo l'annuncio della data d'uscita del film e la pubblicazione del poster ecco il primo trailer che anticipa alcune sequenze che vedremo nel lungometraggio.

Il sol dell'avvenire sarà ambientato a Roma in un periodo compreso tra gli anni '50 e gli anni '70 e racconta le vicissitudini di un regista militante del PCI che decide di lavorare ad un nuovo film.



La narrazione coinvolge direttamente il mondo del cinema ma anche quello dell'arte circense e le riprese di Il sol dell'avvenire sono terminate nel mese di giugno 2022 mentre Moretti manca dal grande schermo da circa due anni, quando uscì nelle sale il suo film intitolato Tre piani.



Nel ricco e nutrito cast dell'ultima opera cinematografica di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire, troviamo interpreti del calibro di Mathieu Amalric, Margherita Buy, Jerzy Stuhr, Barbora Bobulova, Silvio Orlando, Elena Lietti, Flavio Furno e Blu Yoshimi.



Nanni Moretti, come sua consuetudine, reciterà anche in questa sua ultima fatica per il grande schermo; Il sol dell'avvenire è il suo quattordicesimo lungometraggio al quale lavora nelle vesti di regista.



Scoprite la data d'uscita di Il sol dell'avvenire, l'ultimo atteso film di Nanni Moretti. Vi terremo aggiornati su ulteriori eventuali novità che potrebbero riguardare la trama e i dettagli del lungometraggio.