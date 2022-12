Il sol dell'avvenire, prime immagini dal misterioso film di Nanni Moretti: sarà musical!

Alle Giornate Professionali che si stanno svolgendo in questi giorni a Sorrento sono state mostrate le prime immagini di Il sol dell'avvenire, debutto nel mondo del musical per Nanni Moretti, con protagonisti la star francese Mathieu Amalric, Margherita Buy, Silvio Orlando e Barbora Bobulova.

Ambientato tra gli anni '50 e gli anni '70, il film è un viaggio nel mondo del circo e del cinema, omaggiato dal regista di Il divo e Mia madre.



Nella sequenza - le riprese sono avvenute a Cinecittà nella prima parte dell'anno - mostrata a Sorrento si vede Nanni Moretti in auto a fianco di Arianna Pozzoli, che sembra interpretare una aiuto regista sul set.

Quest'ultima racconta a Moretti che ci sono state incomprensioni tra due elefanti tedeschi e francesi, i quali non vanno d'accordo:"Ci sono solo i due tedeschi, se ti vanno bene. O ne vuoi per forza quattro?" e la risposta di Moretti:"Ne vorrei quattro".



Prima di intonare la canzone Sono solo parole, Nanni Moretti nella sequenza spiega che gli piacerebbe "fare un film su cinquant'anni di vita di una coppia, con tante belle canzoni italiane". Il tempo che passa. In seguito torna a canticchiare la canzone e la scena si sposta in un teatro di posa in cui il cast e i tecnici cantano prima dell'urlo 'Azione!' del regista.



Le riprese di Il sol dell'avvenire si sono concluse lo scorso giugno e il film vedrà la luce grazie a 01 Distribution nel 2023.