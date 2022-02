Il sol dell'avvenire, Nanni Moretti girerà a Cinecittà il suo nuovo film

Inizieranno a marzo le riprese del nuovo film di Nanni Moretti, Il sol dell'avvenire, con protagonista Mathieu Amalric. La produzione si svolgerà a Cinecittà e richiamerà davanti alla macchina da presa alcuni dei collaboratori più affezionati di Moretti, reduce dal buon successo di Tre piani, il suo ultimo film uscito nelle sale.

Nel cast di Il sol dell'avvenire ci saranno anche il polacco Jerzy Stuhr, che recitò per Moretti anche in Habemus Papam e Il caimano, così come interpreti nostrani quali Margherita Buy e Silvio Orlando. Mathieu Amalric nel cast del film sarà uno dei protagonisti della trama.

In una recente intervista per Italian Cinema, Nanni Moretti ha rivelato alcuni dettagli del film, che sarà ambientato tra gli anni '50 e '70 e che includerà anche il mondo del cinema. Moretti farà parte anche del cast e si è occupato della sceneggiatura insieme a Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.



Un lavoro 'complesso e costoso' come ha l'ha definito Moretti, che ha deciso di lavorare a Cinecittà per sfruttare i teatri di posa e gli spazi esterni.

I dettagli del film sono stati confermati anche dalla produzione, firmata Rai Cinema, Fandango e Sacher Shingle di Nanni Moretti.



Sul nostro sito trovate la recensione di Tre piani, l'ultimo lavoro di Moretti uscito nelle sale cinematografiche e presentato con successo al Festival di Cannes lo scorso anno.