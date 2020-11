Soggy Bottom, terminate ufficialmente le riprese del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Come comunicato nelle ultime ore via Twitter, l'attesissimo nuovo film scritto e diretto da Paul Thomas Anderson (Il Filo Nascosto), Soggy Bottom, ha ufficialmente terminato le riprese, pronto per essere lavorato in post-produzione dell'acclamato autore de Il Petroliere, Vizio di Forma e Boogy Nights.

Nel clima attuale di Pandemia Globale è una gran bella notizia e un gran bel traguardo, considerando anche che l'intera produzione del film si è svolta nel pieno rispetto delle normative anti-contagio senza creare alcuna problematica come lo stop alle riprese. Si è dunque conclusa con successo dopo tre mesi questa produzione da 40 milioni di dollari con protagonisti Bradley Cooper e Benny Safdie, che ricordiamo racconterà una storia ambientata negli anni '70.



La vicenda di Soggy Bottom seguirà la vita di uno studente liceale e attore in erba di successo (interpretato da Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman), nonché di un produttore/regista della vecchia scuola (Cooper) e di un politico in corsa per qualche poltrona (Safdie). Per maggiori dettagli bisognerà attendere una sinossi ufficiale.



Nel cast del film girato interamente nella San Fernando Valley troveremo anche Alana Haim. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita definitiva, anche se immaginiamo verrà annunciata a breve. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.