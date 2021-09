Soggy Bottom di Paul T Anderson con Bradley Cooper cambia titolo: e spunta il trailer

Finalmente, Paul Thomas Anderson è pronto a condividere un primo sguardo del suo nuovo film Soggy Bottom con il mondo, escluso il fatto che solo una piccola parte di pubblico potrà mettere gli occhi sui filmati promozionali ... e che l'opera con Bradley Cooper ha perfino cambiato titolo.

Stando a quanto riportato, il primo trailer del misterioso film ha iniziato a fare capolino in alcuni cinema esclusivi di Londra e Los Angeles: presentato in anteprima davanti alle proiezioni di American Graffiti e Beavis and Butt-Head Do America tenutesi nelle scorse ore al The Prince Charles Cinema di Londra e a quelle di Kiss Me Deadly e Repo Men organizzate al New Beverly di Los Angeles (il cinema dell'amico Quentin Tarantino), il trailer in 35mm ha svelato il nuovo titolo, Licorice Pizza, un riferimento alla catena di negozi di dischi fondata nel sud della California negli anni '70. In calce all'articolo potete ammirare il logo ufficiale, col titolo aggiornato.

Della trama di Licorice Pizza non si sa praticamente nulla, anche se è stato annunciato che il cast include il figlio di Philip Seymour Hoffman, Cooper Hoffman, e oltre a Bradley Cooper protagonista anche Alana Haim, Benny Safdie, Nate Mann, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Destry Allyn Spielberg e Sean Penn. Secondo quanto riferito, anche Tom Waits e la partner di Paul Thomas Anderson, Maya Rudolph, sono presenti nel trailer, che dura circa due minuti, si muove sulle note di Life on Mars di David Bowie e ricorda i toni di Boogie Nights, il primo grande successo del regista con protagonista Mark Wahlberg. Per il film nelle scorse ore sono stati attivati anche i canali social Twitter, Instagram e Facebook, e presumibilmente il filmato sarà diffuso in rete nei prossimi giorni: l'uscita è fissata per un'anteprima il 25 novembre, che si allargherà in una distribuzione più ampia dal giorno di Natale.

