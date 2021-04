Soggy Bottom, il nuovo film di Paul Thomas Anderson ha una data d'uscita!

In quest'annata avara di release cinematografiche a causa dei ben noti problemi causati dall'emergenza COVID la notizia dell'arrivo di un nuovo film ha sempre l'effetto di una boccata d'aria, soprattutto quando quel film è firmato da un certo Paul Thomas Anderson. Ma quando arriverà, quindi, questo Soggy Bottom?

Le riprese del film con Bradley Cooper e Benny Safdie sono terminate lo scorso novembre ma, complice la chiusura delle sale, fino ad oggi non v'erano state novità sul periodo previsto per la release: novità che sono però arrivate in queste ultime ore e che parlano di un Soggy Bottom (titolo, ricordiamo, ancora provvisorio) in uscita entro la fine dell'anno.

L'idea, stando a quanto si legge in rete, è quella di far esordire il film di Anderson il prossimo 26 novembre, vale a dire il giorno dopo la Festa del Ringraziamento, in una sorta di anteprima limitata probabilmente solo ad alcuni territori; l'uscita del film sarà invece estesa a tutto il territorio degli Stati Uniti a partire dal 25 dicembre.

Un regalo di Natale assolutamente gradito, insomma, che speriamo possa segnare anche la conclusione di un periodo a dir poco difficile per il cinema mondiale. Recentemente, intanto, è stata ufficializzata la partecipazione di Nate Mann a Soggy Bottom.