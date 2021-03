Soggy Bottom, Nate Mann si unisce al cast del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Come riporta un nuovo articolo di Deadline, l'attore Nate Mann si è ufficialmente unito al cast dell'annunciato e attesissimo Soggy Bottom, nuova fatica del brillante Paul Thomas Anderson che vede tra i protagonisti anche Bradley Cooper e Joseph Crosso, di cui non sappiamo ancora la data d'uscita.

La vicenda di Soggy Bottom seguirà la vita di uno studente liceale e attore in erba di successo (interpretato da Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman), nonché di un produttore/regista della vecchia scuola (Cooper) e di un politico in corsa per qualche poltrona (Safdie). Per maggiori dettagli bisognerà attendere una sinossi ufficiale.



Nel cast del film girato interamente nella San Fernando Valley troveremo anche Alana Haim. Purtroppo non c'è ancora una data d'uscita definitiva, anche se immaginiamo verrà annunciata a breve. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.



Le riprese di Soggy Bottom si sono comunque concluse da un bel po', per la precisione dallo scorso novembre 2020, il che significa che il progetto è almeno nel suo secondo mese di produzione, considerando una piccola pausa dalla fase di shooting.



Speriamo di avere presto novità in merito a uno dei progetti autoriali più intriganti e attesi della prossima stagione cinematografica. Intanto fateci sapere quanto state aspettando il film e cosa ve ne pare del cast e della trama nei commenti.