Sofia Vergara e Angelina Jolie attrici più pagate al mondo: svelata la nuova classifica!

Come ogni anno la rivista Forbes ha svelato la nuova classifica delle attrici più pagate al mondo, e in questo pazzo 2020 durante il quale il cinema ha traballato e la tv è andata invece fortissimo i risultati sono stati a dir poco sorprendenti.

E' infatti Sofia Vergara a dominare la top ten con un guadagno di ben $43 milioni di dollari: la star di Modern Family ha superato la veterana di Hollywood Angelina Jolie ($ 35 milioni) e la protagonista di Wonder Woman 1984 Gal Gadot, arrivate rispettivamente seconda e terza con $35 milioni di dollari e $31 milioni milioni di dollari.

La mancanza di nuove uscite cinematografiche ha fatto spazio ai vertici della classifica ad altre icone della tv, come Ellen Pompeo di Grey's Anatomy (ottava con $19 milioni) e Elisabeth Moss, vista sia in tv con The Handmaid's Tale's che (brevemente) al cinema con L'Uomo Invisibile (nona con $16 milioni). Un'altra star televisiva, Viola Davis (decima, $15,5 milioni) entra nella top 10 per la prima volta nella sua carriera grazie ai ruoli in How to Get Away with Murder della ABC e il prossimo film Netflix Ma Rainey's Black Bottom, noto per essere l'ultima interpretazione di Chadwick Boseman.

Qui sotto la top ten:

Sofia Vergara - $43 milioni Angelina Jolie - $35 milioni Gal Gadot - $31 milioni Melissa McCarthy - $25 milioni Meryl Streep - $24 milioni Emily Blunt - $22,5 milioni Nicole Kidman - $22 milioni Ellen Pompeo - $19 milioni Elisabeth Moss - $16 milioni Viola Davis - $15,5 milioni

