Sofia Coppola vuole essere considerata un'autrice: 'Mio padre mi ha cresciuta così'

Priscilla Presley si è commossa per il film di Sofia Coppola, ma il talento di quest'ultima traspare anche da tutti gli altri progetti: Coppola, infatti, ha approfittato della festa di Chanel x W Magazine per raccontare il rapporto col padre.

"Sono orgogliosa di far parte di una storia di registi 'personali'" ha dichiarato. "Mio padre mi ha cresciuta per essere qualcuno. Il cinema personale era una forma d'arte a cui aspiravamo tutti quanti, e ammiro autori come Antonioni e Godard: ecco perché sarei davvero felice di essere considerata come tale".

Priscilla è l'adattamento cinematografico delle memorie del 1985 Elvis and Me, scritte da Priscilla Presley con Sandra Harmon. Come suggerisce il titolo, racconta la storia della donna che avrebbe sposato Elvis Presley, e comprende attori come Cailee Spaeny (Priscilla Presley), Jacob Elordi (Elvis Presley), Dagmara Domińczyk (Ann Beaulieu) e Luke Humphrey (Terry West). Oltre a essere in concorso per il Leone d'oro, la pelicola ha vinto la Coppa Volti della Mostra internazionale d'arte cinematografica per la migliore interpretazione femminile (Cailee Spaeny). La data d'uscita coincide col 27 ottobre 2023.

Ma Sofia Coppola viene ricordata per moltissimi altri progetti: basti pensare a Il giardino delle vergini suicide, Lost in Translation - L'amore tradotto e On the Rocks, oltre a tutti i film in cui ha partecipato come attrice. Nel 2004 vinse il Premio Oscar come miglior sceneggiatura originale per Lost in Translation.

A proposito, sapevate che Sofia Coppola e Keanu Reeves si sono riuniti in un corto? Erano gli anni '90 quando ebbero una relazione, perciò resta da chiedersi con quale stato d'animo abbiano deciso di incontrarsi ancora una volta...