Sofia Coppola girerà un biopic su Priscilla Presley: Jacob Elordi sarà Elvis!

Secondo quanto riportato da Variety, Sofia Coppola realizzerà un film su Priscilla Presley, tratto dal memoir scritto e pubblicato dalla donna nel 1985, intitolato Elvis and Me. La pellicola si chiamerà semplicemente Priscilla, e vedrà nei panni dei protagonisti Cailee Spaeny e Jacob Elordi.

Il film sarà prodotto da A24, che collaborerà ancora una volta con la regista di Lost in Translation. Coppola non sarà di certo la prima a parlare di tutto ciò che sta intorno alla vita della celebrità Elvis Presley: recentemente, infatti, è arrivato in sala il discusso film di Baz Luhrmann, intitolato appunto Elvis e apprezzato in tutto il mondo. A differenza della pellicola arrivata in sala qualche mese fa, però, Priscilla sarà incentrato sulla coppia, e non solo sulla celebre rockstar.

Il film segnerà per Coppola un ritorno con il suo team storico: dietro alla camera ci sarà Philippe Le Sourd, mentre Stacy Flack si occuperà del montaggio. I costumi saranno disegnati da Stacey Battat, affiancata inoltre dalla production designer Tamara Deverell, che si occuperà del look generale del progetto insieme alla regista. Si tratta di un film ambizioso, che cavalca l'onda che vede Elvis tra i trend più in voga negli ultimi tempi a livello cinematografico, dove oltre ad essere coinvolto nella pellicola di Luhrmann è stato protagonista anche di Elvis & Nixon, che abbiamo recensito per voi.

Cosa ne pensate della scelta di Spaeny ed Elordi come protagonisti di Priscilla?