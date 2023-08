Sofia Coppola si racconta:'Ecco com'è stato crescere in una famiglia hollywoodiana'

Nel corso di un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la regista di Lost in Translation, Sofia Coppola, ha accennato alla propria esperienza di crescita in una famiglia celebre nel mondo dello spettacolo. Coppola ne ha parlato insieme a Priscilla Presley nel corso del tour promozionale del nuovo film Priscilla.

"Ho pensato che sarebbe stata un'avventura divertente e sono rimasta sorpresa da quanto fosse riconoscibile la sua storia. So dalla mia famiglia cosa significa far parte di una famiglia del mondo dello spettacolo" ha confessato la regista, che ha ricevuto l'elogio di Priscilla Presley per il lungometraggio sulla sua storia d'amore con Elvis.



Figlia del regista de Il padrino, Francis Ford Coppola, e cugina di Jason Schwartzman e Nicolas Cage, Sofia Coppola ha approfondito il discorso:"So che crescendo le persone ti guardano in un modo diverso. E anche vivere in una casa con mio padre, grande personalità e grande artista. Gran parte della nostra vita ruota attorno a quello. E vedendo la vita di mia madre, come cercava di trovare la propria strada, ho potuto identificarmi".



La madre di Sofia Coppola è la regista Eleanor Coppola, meglio conosciuta per il documentario Viaggio all'inferno del 1991, e per altri documentari sui film di suo marito e dei suoi figli.

Oltre ad essere una regista affermata, Sofia Coppola ha recitato anche in diversi film di suo padre, tra cui Il padrino - Parte III e I ragazzi della 56ª strada.



Basato sul libro Elvis and Me del 1985, Priscilla è stato acquistato da MUBI e potrebbe uscire in streaming anche in Italia.