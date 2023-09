Sofia Coppola non ha voluto vedere Her: 'Non voglio vedere Rooney Mara interpretare me'

Her è stata sicuramente una pellicola che ha fatto discutere nel periodo della sua uscita, e non smette di farlo neppure oggi, a ben dieci anni di distanza dal suo rilascio nelle sale. Il film ha fatto sicuramente appassionare molti, ma con altri non ci è riuscito.

Tra questi c'è proprio la regista Sofia Coppola, che ad oggi parrebbe rifiutarsi ancora di vedere l'opera di Spike Jonze.

In occasione del ventesimo anniversario di Lost in Translation, durante un'intervista a Rolling Stones, la cineasta ha parlato di Her, diretto dall'ex marito, e crede sia stato basato sul loro matrimonio.

"Non l'ho mai visto!", Coppola ha poi fatto un parallelo con la sua pellicola del 2003, affermando che le similitudini, nonostante siano usciti ad anni di distanza, sono inquietanti.

"Anche dal trailer sembra lo stesso film. Forse perché usiamo lo stesso scenografo. Non l'ho mai visto però, so che alla gente è piaciuto molto, ma io non lo guarderò. Non voglio vedere Rooney Mara che fa la mia parte".

Sicuramente le due pellicole hanno in comune il difficile rapporto che si instaura tra le due coppie di protagonisti, le quali affrontano vicissitudini legate al loro rapporto che sembra non voler mai arrivare al dunque.

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di Her. Oltretutto, avete visto il trailer di Napoleon? Il nuovo film con Joaquin Phoneix.