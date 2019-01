Sofia Coppola e Bill Murray di nuovo insieme per il film On the Rocks

Bill Murray tornerà a collaborare con la cineasta che lo diresse in Lost in Translation, Sofia Coppola, nel nuovo film della regista premio Oscar, intitolato On the Rocks. Lo riporta Deadline. Murray recitò, con Scarlett Johansson, in uno dei film maggiormente acclamati della Coppola, che vinse la statuetta per la miglior sceneggiatura originale.

On the Rocks racconterà la storia di una giovane madre (Jones) che riallaccerà i rapporti con il padre, rinomato playboy, vivendo un'avventure fra le strade di New York.

Si tratta del primo lungometraggio firmato in collaborazione fra Apple e A24. Per il ruolo della protagonista è stata scelta Rashida Jones e la produzione del film comincerà in primavera a New York.

Bill Murray recentemente ha fatto ritorno al Saturday Night Live in qualità di guest star e ha prestato la propria voce per l'ultimo film di Wes Anderson, L'isola dei cani.

Nel corso degli anni si è distinto per le sue performance in film come Rushmore, Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore, Benvenuti a Zombieland, La vita acquatica di Steve Zissou e I Tenenbaum.

Ha appena terminato le riprese del prossimo film di Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, e sta lavorando a Zombieland 2 e al prossimo progetto di Wes Anderson, The French Dispatch.

Sofia Coppola ha vinto il premio per la miglior regista al Festival di Cannes per L'inganno, e nel corso della sua carriera ha diretto pellicole come Il giardino delle vergini suicide, Marie Antoinette, Somewhere e Bling Ring. Nel 2015 ha diretto il film natalizio per la tv A Very Murray Christmas, lavorando nuovamente con la star di Ghostbusters.