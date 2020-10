Il socio: il nome di Gene Hackman non apparve mai nei poster del film, ecco perché

Questa sera su La7 alle 21:10 andrà in onda il thriller cult Il socio diretto da Sydney Pollack e tratto dal besteller di John Grisham; protagonisti della pellicola un giovanissimo Tom Cruise pre-Mission: Impossible e il Premio Oscar Gene Hackman, il cui nome tuttavia non comparì nei poster promozionali realizzati per il film.

C'è una ragione ben precisa per cui il nome di un attore all'epoca già Premio Oscar come Gene Hackman non compare nei poster realizzati per Il socio. Ebbene, l'attore si unì alle riprese della pellicola quando già la produzione era già ben avviata e non solo, i produttori inizialmente avevano deciso che il suo personaggio - a differenza di quanto scritto nel libro di Grisham - sarebbe dovuto essere una donna e per il casting avevano in mente un'attrice ben precisa: Meryl Streep.

Tuttavia, alla fine si decise per ingaggiare Gene Hackman e riportare il personaggio alla sua descrizione maschile originaria per preciso volere proprio di John Grisham, contrario a una versione al femminile del personaggio di Avery Tolar, il mentore del protagonista interpretato da Cruise. Inoltre, proprio Tom Cruise aveva siglato un accordo con la casa di produzione Paramount affinché sui manifesti comparisse solamente il suo di nome. A quel punto, Hackman chiese di poter essere inserito in quanto crediti sopra il nome di Cruise nel poster, ma al rifiuto della casa di produzione chiese di non essere nominato per nulla.

Il nome di Gene Hackman appare dunque solo nei crediti iniziali e finali della pellicola. Nel 2012 venne realizzata anche una serie tratta dallo stesso romanzo e ambientata circa dieci anni dopo gli eventi del film di Pollack.