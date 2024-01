Society of the Snow, la terribile storia vera che ha ispirato il film Netflix

A cinque anni di distanza dall'uscita di Jurassic World - Il regno distrutto, il regista spagnolo Juan Antonio Bayona torna dietro la macchina da presa con un nuovo film, distribuito da Netflix, dal titolo La società della neve (Society of the Snow), che racconta una tragica vicenda vissuta sulla Cordigliera delle Ande negli anni '70.

Presentato alla cerimonia di chiusura dell'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Society of the Snow è un adattamento del libro omonimo di Pablo Vierci, che raccoglie le testimonianze dei sedici superstiti dell'incidente, molti dei quali conoscenti dell'autore, cresciuto a Montevideo, in Uruguay. Society of the Snow è stato selezionato per gli Oscar dalla Spagna.



La storia è basata sul disastro delle Ande, in cui un volo affittato per portare la squadra amatoriale di rugby dell'Old Christian Club da Montevideo a Santiago del Cile per una partita, a causa di un errore del pilota si schiantò nelle nevose montagne andine. I rottami non vennero ritrovati per più di due mesi, lasciando ai sopravvissuti la possibilità di raccontare la loro incredibile storia di sofferenza, amicizia, speranza e atrocità disumane vissute nel periodo trascorso da dispersi, durante il quale furono costretti anche a praticare del cannibalismo per sopravvivere. Nando Parrado, uno dei sopravvissuti, recentemente ha dichiarato al Guardian di essere stato ingenuo a salire sull'aereo:"Un Fairchild FH-227D, motori molto sottodimensionati, pieno di persone, completamente carico, che vola sopra le montagne più alte dell'America del Sud, con un brutto tempo. Voglio dire, non c'è alcuna possibilità".



L'aereo fece prima scalo a Mendoza a causa del maltempo prima di ripartire. Le cause dell'incidente sono state le più disparate, dall'ipotesi di un errore di rotta del pilota ad un malfunzionamento del sistema di navigazione VOR. Nel corso del tempo i superstiti hanno dovuto far fronte alle peggiori condizioni di vita possibili, peggiorate nel tempo dalla carenza di cibo, acqua e da una valanga che investì i rottami.

Il film racconta gli attimi più duri vissuti dalle persone che sono riuscite incredibilmente a rimanere in vita. Non perdetevi il trailer di Society of the Snow, distribuito da Netflix.