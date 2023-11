Society of the Snow, un aereo si schianta sulle Ande nel trailer del film Netflix

Netflix ha appena pubblicato sul suo canale Youtube il nuovo trailer di Society of the Snow, film ispirato alla tragedia aerea avvenuta sulle Ande nel 1982. Il film di J.A. Bayona si prepara, infatti, a riportare sullo schermo la storia di sopravvivenza estrema, già raccontata in diversi libri e in produzioni cinematografiche del passato.

Dopo aver riportato la candidatura agli Oscar di Society of the Snow, torniamo a parlare del film ispirato alla terribile lotta per la vita dei superstiti del disastro aereo dei primi anni ’70 del secolo scorso.

Il trailer mette in risalto i momenti prima dello schianto e dà al pubblico un assaggio della storia dei protagonisti, isolati sulle montagne senza cibo e senza alcun riparo dal freddo mortale e costretti a prendere decisioni estreme per poter sopravvivere.

La storia del volo 571 era stata già raccontata nel libro Alive: the Story of the Andes Survivors e dal film Alive, del 1993 e quindi ripresentata dal libro La Sociedad de la Nieve, da cui è tratto il nuovo lungometraggio, che si prospetta di introdurre una prospettiva più tragica, matura e complessa delle dinamiche della disavventura rispetto a quanto fatto dal film del secolo scorso.

Society of the Snow avrà una distribuzione nelle sale limitate e sarà presentato sul catalogo della piattaforma di streaming dalla N rossa il 4 gennaio 2024.

Vi lasciamo al nuovo trailer del prodotto distribuito da Netflix e alle parole del regista J.A. Bayona sul suo lavoro in Gli Anelli del Potere.