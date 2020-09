La Società Segreta dei Principi Minori, tutti gli Easter Egg del nuovo film Disney Plus

Da pochi giorni in streaming su Disney+, La Società segreta dei principi minori non è il classico film di principesse Disney, né un film di supereroi, ma un interessante ibrido. Ambientato ai giorni nostri nell'immaginario paese di Illyria, il film contiene una serie di riferimenti ai classici Disney e ad altri simboli della cultura pop.

La Società segreta dei principi minori ha per protagonista la principessa ribelle Sam, secondogenita della famiglia reale di Illyria. Prima dell'incoronazione di sua sorella maggiore Eleanor, Sam scopre di avere dei superpoteri ed entra a far parte di un'organizzazione top-secret di secondogeniti reali con le stesse caratteristiche. L'obiettivo del gruppo è salvare Illyria dalle mire del famigerato criminale Edmund.

Oltre ai sottili riferimenti ad altre principesse Disney più convenzionali, come Cenerentola, e a film come Biancaneve (anche qui c'è una mela che funge da inganno), si può notare per esempio un Easter Egg che richiama a Frozen, il cui sequel è da poco disponibile su Disney+: in un toccante flashback, mentre Sam e suo padre giocano sulla neve, un fiocco di neve passa davanti alla telecamera, come nell'inizio del film. Il richiamo è evidente anche per la presenza di due sorelle, una in lotta col peso del suo destino da regina, l'altra costretta a restare nell'ombra.

Altri Easter Egg si rifanno alle recenti acquisizioni da parte di Disney: i costumi dei nostri supereroi sembrano avere più di qualcosa in comune con i film degli X-Men, mentre in un dialogo c'è un esplicito riferimento agli Avengers, segno che i Vendicatori esistono anche nell'universo di La Società segreta dei principi minori.

Il principe Tuma, altro secondogenito interpretato da Niles Fitch, chiama invece in causa Il Re Leone: "I primi sono quelli che hanno tutte le responsabilità" dice. "Essere noi è hakuna matata!"

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al primo trailer di La Società segreta dei principi minori.