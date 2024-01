La società della neve fa la storia di Netflix: in 11 giorni è già nella top 10 all-time

Il nuovo film di JA Bayona La società della neve è stato uno straordinario successo per la piattaforma di streaming on demand Netflix, ed è diventato in appena 11 giorni di programmazione uno dei titoli più visti di sempre tra gli abbonati.

Dopo essere arrivato su Netflix il 4 gennaio scorso, fresco della nomination nelle shortlist degli Academy Awards come miglior lungometraggio internazionale, il film è diventato ufficialmente uno dei più grandi film in lingua non inglese di sempre per Netflix, dato che è già entrato nella Top 10 dei titoli più popolari mai registrati. Dopo soli 11 giorni sul servizio, infatti, La società della neve ha raggiunto 51 milioni di visualizzazioni, posizionandosi al 10esimo posto nella classifica dei 10 film non in lingua inglese più importanti del servizio, ma considerando il confronto con le cifre di visualizzazione su 91 giorni per tutti gli altri titoli della lista, compreso il film tedesco pluripremiato agli Oscar e ai BAFTA dello scorso anno Niente di nuovo sul fronte occidentale, scalerà sicuramente la top10 nei prossimi mesi, conquistante tante altre nuove posizioni.

Per un paragone con le ore già guardate, i primi quattro giorni di La società della neve sono stati inferiori solo a Troll e a Nowhere, due titoli che sono poi arrivati al n. 2 nell'elenco Netflix dei film in lingua inglese più popolari di sempre. Il film di Bayona, che ha ottenuto un punteggio del 90% su Rotten Tomatoes, è entrato nella Top 10 di Netflix in 93 paesi tra cui Francia, Germania, Regno Unito, Brasile, Messico e Stati Uniti. Il film è stato anche nominato a 13 Goya Awards, tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura adattata e miglior attore esordiente (Matías Recalt) e ora una forte corsa agli Oscar potrebbe spingerlo a diventare il più grande film in lingua non inglese di sempre visto su Netflix.

Vi terremo aggiornati: nel frattempo, scoprite la storia vera che ha ispirato La società della neve.