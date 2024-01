La società della neve, qual è stato il budget del film di Bayona su Netflix?

La società della neve è un film basato su eventi reali, ma a quanto ammonta il budget utilizzato per realizzare il nuovo film Netflix?

Il nuovo film di J.A Bayona si pone come obiettivo quello di ricreare perfettamente le atmosfere di quel disastro aereo verificatosi sulle Ande nel 1972. Per portare più realismo possibile sullo schermo, Netflix ha investito nell’opera del regista spagnolo quasi 70 milioni di dollari, circa 65 milioni di euro. Lo stesso Bayona ha dichiarato di essersi attenuto il più possibile alla storia originale per la realizzazione di “La società della neve”, evitando di romanzare eccessivamente: “Ricordo di aver avuto delle conversazioni con gli altri sceneggiatori per chiedere loro di non alterare i fatti per renderli più attraenti per il pubblico e di concentrarsi piuttosto sulla comprensione della psicologia che sta dietro a ciò che hanno fatto e mostrarla sullo schermo.”

La tragedia delle Ande fu un disastro aereo del 1972, in cui un volo che trasportava una squadra di Rugby da Montevideo a Santiago del Cile si schiantò sulla catena montuosa. Numerosi furono i sopravvissuti, che dovettero aspettare per 2 mesi prima che i rottami dell’aereo venissero ritrovati, arrivando a praticare del cannibalismo pur di sopravvivere.

