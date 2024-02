La società della neve, il film Netflix fa la storia dei Premi Goya: tutti i vincitori

Dopo la vittoria di Christopher Nolan ai DGA Awards, la stagione dei premi passa anche dai Premi Goya, gli Oscar del cinema spagnolo, che hanno visto il trionfo de La società della neve.

L'originale Netflix è stato protagonista assoluto della 38esima edizione dei Goya Awards, nella quale ha trionfato con la vittoria nelle categorie principali per il miglior film e per la miglior regia a J.A. Bayona e un totale di 12 statuette: si tratta del terzo miglior risultato di sempre nei quasi 40 anni dell'importante riconoscimento dell'industria cinematografica spagnola, dopo Mare Dentro del 2004 con 14 vittorie e Ay Carmela del 1990 con 13 vittorie.

La lista dei candidati al miglior film ai Premi Goya 2024 includeva diversi film acclamati dalla critica, come 20.000 specie di api, Jokes & Cigarettes, Un Amor e Close Your Eyes, l'ultimo capolavoro di Victor Erice, a riprova della grande fertilità del cinema spagnolo. Tra questi titoli, La società della neve è anche il portabandiera della Spagna agli Oscar 2024, competizione nella quale il film di JA Bayona è stato candidato in due categorie, quella per il miglior film internazionale e quella per il miglior trucco e acconciatura.

Anche il nuovo film d'animazione Robot Dreams, diretto da Pablo Berger e candidato agli Oscar 2024 come miglior film d'animazione, si è fatto valere ai Goya, vincendo i premi per il miglior film animato e per la miglior sceneggiatura non originale.