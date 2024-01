La società della neve, quanto è fedele il film Netflix ai tragici eventi reali?

La società della neve è basato su una storia vera, un terribile disastro aereo avvenuto sulle Ande nel 1972. Ma quali sono le differenze tra il film e l’avvenimento reale?

Come ben sappiamo, riportare in una pellicola un evento in scala 1:1 è del tutto impossibile, sia per questioni di tempo, sia perché ogni storia, anche reale, ha bisogno di essere romanzata almeno un minimo. In ogni caso, La società della Neve ha fatto del suo meglio per attenersi ai fatti realmente accaduti, ed è stato lo stesso regista del film, J.A. Bayona, a svelare le piccole differenze tra film Netflix e realtà:

“Ricordo di aver avuto delle conversazioni con gli altri sceneggiatori per chiedere loro di non alterare i fatti per renderli più attraenti per il pubblico e di concentrarsi piuttosto sulla comprensione della psicologia che sta dietro a ciò che hanno fatto e mostrarla sullo schermo. Probabilmente le modifiche più importanti sono state queste due. Una, durante il volo per Santiago del Cile, si sono fermati a Mendoza (Argentina) per le condizioni meteorologiche e hanno trascorso una notte in città. Ma non abbiamo mai mostrato questa pausa del viaggio. Ci sono state due operazioni di salvataggio per portare i sopravvissuti in elicottero. Il primo viaggio ha portato via solo la metà di loro, e un gruppo di soccorritori è rimasto con i sopravvissuti e ha passato una notte con loro. Poi un altro elicottero li ha portati fuori il giorno dopo. Ma vi mostriamo solo un elicottero.”

