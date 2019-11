Sui social, la pagina di HBO Max ha iniziato a seguire lo Snyder Cut di Justice League

La pagine ufficiale di Instagram di HBO Max, il nuovo servizio di streaming on demand del network statunitense che sarà lanciato nel 2020, ha lasciato un mi piace su un post relativo al chiacchierato Snyder Cut di Justice League.

Lo scorso fine settimana, i fan che hanno invitato Warner Bros. a rilasciare il montaggio originale di Justice League voluto da Zack Snyder hanno ricevuto il supporto per la causa da diversi membri del cast del film. L'improvviso sostegno pubblico da parte di star come Ben Affleck e Gal Gadot ha dato a quei fan un barlume di speranza che questa mitologica versione del film potesse vedere la luce del giorno, e molti hanno ipotizzato che la piattaforma di lancio perfetta sarebbe HBO Max (cosa che farebbe la fortuna di tutti, spingendo i fan di Snyder ad abbonarsi al servizio in uscita a maggio 2020).

Queste speculazioni sono state appena alimentate dall'account Instagram "Release The Snyder Cut", che ha fatto sapere che a quello di HBO Max è piaciuto uno dei post sul montaggio di Justice League di Zack Snyder. Come osserva l'account Release The Snyder Cut, il fatto che Warner Bros. stia ancora seguendo il regista sui social media, insieme al like di HBO Max, potrebbero essere segnali importanti in vista di un ipotetico annuncio sull'uscita del film.

