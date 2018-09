So Much Love: Gemma Artenton sarà Dusty Springfield nel film di Phyllis Nagy

Variety riporta che l'attrice britannica Gemma Artenton è stata scelta per il ruolo di Dusty Springfield nel biopic So Much Love. Il film verrò diretto dalla regista Phyllis Nagy e vedrà la star di Prince of Persia e Scontro tra titani cimentarsi in un ruolo estremamente impegnativo come quello di una delle icone della musica pop.

So Much Love sarà ambientato nel 1968 e seguirà l'odissea della cantante soul britannica verso Memphis, dove registrò il suo album iconico 'Dusty in Memphis'.

"Sono un'ammiratrice di Dusty Springfield da quando ero un'adolescente: la sua voce senza sforzo, il modo in cui trasmetteva le emozioni attraverso la musica e il modo in cui contribuiva a promuovere la Motown nel Regno Unito. Era generosa, arguta, volubile, timida, estroversa e una vera eccentrica inglese. Semplicemente non vedo l'ora d'interpretarla" ha dichiarato Artenton.

Un biopic su Springfield era in cantiere da diverso tempo, con Nicole Kidman in trattative per partecipare al film nell'ormai lontano 2008.

Alla regia dovrebbe esserci Phyllis Nagy:"Dusty Springfield è stata per tanto tempo una mia eroina. Un'artista innovativa e brillante, una donna complessa e contraddittoria. Non vedo l'ora di darle vita sullo schermo. E collaborare con un'artista del calibro di Gemma, un talento incredibile, è il sogno di uno sceneggiatore e regista che diventa realtà".

So Much Love verrà proposto quest'anno al Toronto International Film Festival. Sebbene non sia mai stata venerata come altri suoi colleghi contemporanei, Dusty Springfield è sempre stata un'artista apprezzata e rispettata. Conobbe una breve rinascita a metà degli anni '90, quando Quentin Tarantino usò la sua canzone 'Son of a Preacher Man' per il suo film, Pulp Fiction.

Nel 2017 Gemma Artenton ha recitato in The Escape, per la regia di Dominic Savage, al fianco di Dominic Cooper.