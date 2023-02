So cosa hai fatto: Sony a lavoro su un sequel del celebre slasher!

Sony Pictures vorrebbe riportare in vita un suo vecchio franchise. Stiamo parlando di "I Know What You Did Last Summer", meglio conosciuto in Italia con il titolo "So cosa hai fatto", slasher del 1997 diretto da Jim Gillespie e interpretato da Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe e Freddie Prinze Jr.

Come riportato da Deadline, Jennifer Kaytin Robinson sarebbe stata scelta per dirigere un sequel della pellicola, mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr sarebbero in trattative per riprendere i loro ruoli. Gli addetti ai lavori affermano che il progetto è in fase di sviluppo iniziale e che Neal H. Moritz in trattative per tornare come produttore, con Leah McKendrick a bordo per scrivere la sceneggiatura.

Robinson e McKendrick hanno lanciato l'idea lo scorso autunno, sulla scia del recente successo del franchise di Scream, che ha scelto di riportare alcuni dei membri del cast originale insieme a volti nuovi per rilanciare la serie. Ai tempi della sua uscita nelle sale, "So cosa hai fatto" è finito inevitabilmente ad essere paragonato a Scream, anch'esso sceneggiato da Williamson. Recentemente, Jennifer Kaytin Robinson ha scritto Thor: Love and Thunder ed ha ricoperto il ruolo di consulente produttrice di Hawkeye per la Marvel.

Rimanete sintonizzati per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti relativi a So cosa hai fatto!