So cosa hai fatto, Sarah Michelle Gellar tornerà per il nuovo film? Risponde l'attrice!

Come ben sapete, Sony sta lavorando ad un nuovo capitolo di So cosa hai fatto, il celebre teen slasher del 1997 diretto da Jim Gillespie e interpretato da Jennifer Love Hewitt, Ryan Phillippe, Freddie Prinze Jr e Sarah Michelle Gellar.

E proprio la star di Buffy ha voluto commentare la notizia e rispondere così agli ultimi rumor riguardanti il ritorno di alcuni dei membri del cast originale per la pellicola. L'attrice, che ha interpretato il personaggio di Helen Shivers, ha recentemente ricevuto un premio SCAD TVFest Icon ad Atlanta e durante l'intervista con Entertainment Tonight del 15 febbraio ha dichiarato:

“È divertente, anch'io ho sentito quella notizia. E una delle mie migliori amiche [Jennifer Kaytin Robinson] dirigerà il film. È interessante, vero?". Più avanti nella discussione l'attrice ha però voluto sottolineare che il suo personaggio è effettivamente deceduto e che quindi non potrebbe in nessun modo riprendere la parte:

“Come ho spiegato a Jennifer, sono morta. Sono morta morta. Sul ghiaccio. Lei era tipo "Sei sicura di essere morta morta?" Le ho risposto "Sono davvero morta". Non ho una testa. Non puoi scrivere per qualcuno che non ha una testa. Sono morta", ha concluso l'attrice protagonista di Wolf Pack.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di So cosa hai fatto.