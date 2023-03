So cosa hai fatto, Freddie Prinze Jr. ha appena visto il film horror per la prima volta

Era il lontano 1997 quando arrivò in sala So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer in lingua originale), ma Freddie Prinze Jr., interprete di Ray Bronson, ha visto la pellicola soltanto quest'anno; e questo nonostante il set gli abbia permesso di incontrare sua moglie, Sarah Michelle Gellar.

Così ha dichiarato Prinze Jr. a Fangoria: "Quando Jon e io abbiamo visto So cosa hai fatto per il podcast, è stata la prima volta per me. Anche Sarah [Michelle Gellar] ha finito per guardarlo con noi. Ci ha fatto rivivere alcuni ricordi, che ho potuto condividere nel nostro primo episodio. Ascolterete alcune storie che non ho mai raccontato prima". E forse assisteremo a molte novità riguardanti il progetto: Sony sta lavorando a un sequel di So cosa hai fatto.

Inoltre, l'attore ha aggiunto le seguenti parole: "Ho amato i film horror fin dal giorno in cui ho visitato gli Universal Studios con mia madre, nel 1984. Ricordo di essere rimasto completamente sbalordito dal tour in studio e di aver assistito da vicino agli Universal Monsters. Da allora, il mio amore per l'horror è cresciuto profondamente; e ora la mia carriera mi ha riportato al punto di partenza, a quando ho girato So cosa hai fatto. Il nostro podcast è stata un'enorme opportunità non soltanto per rivisitare il film dell'orrore che ho amato crescendo, ma anche per rivivere i ricordi di quando li ho visti per la prima volta".

Resta da chiedersi se il franchise continuerà con altri capitoli: al riguardo, Sarah Michelle Gellar ha risposto alla domanda se tornerà o meno per il nuovo film.