SnyderVerse, e se l'avesse diretto Matt Reeves? Risponde la fan-art in stile The Batman!

Il film di Ben Affleck su Batman è rimasta soltanto un'ipotesi ma c'è qualcuno che ha pensato a come sarebbe stato un poster nello stile di The Batman di Matt Reeves. Affleck è l'ultimo attore ad aver interpretato Bruce Wayne in live action sul grande schermo e nel 2016 era stato annunciato un suo film sul personaggio.

Ci ha pensato Rahal Nejraoui a creare un fan poster su Instagram per il film mai realizzato di Ben Affleck. Nell'immagine, che trovate in calce alla news, si vede Batman/Affleck che incombe su Joker/Jared Leto e Barbara Gordon/Leslie Grace.



Ben Affleck avrebbe dovuto scrivere, dirigere e recitare nel lungometraggio su Batman ma diverse vicissitudini hanno portato alla cancellazione del progetto, con l'attore che ha gradualmente abbandonato la lavorazione del film.

In seguito è nata l'idea del film su Batman diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Sul web è disponibile la sceneggiatura ufficiale di The Batman, molto più breve del film.



Nel film Batman è costretto ad affrontare il folle e sadico Enigmista (Paul Dano), che inizia ad uccidere le principali figure importanti di Gotham City. Batman dovrà indagare sulla corruzione presente in città e sul coinvolgimento della propria famiglia. Nel cast anche Zoë Kravitz, Jeffrey Wright e John Turturro.



Sul nostro sito è disponibile la recensione di The Batman, diretto da Matt Reeves.