Lo Snydercut Cut colpisce ancora: il ritorno di Superman come non l'avete mai visto

"He has yet to rise", questa la scritta che campeggia sull'immagine inedita appena condivisa da Zac Snyder. Il protagonista dello scatto? Non poteva che essere l'Uomo d'acciaio, che nell'ultimissima scena prima dei titoli di coda di Batman v Superman intuiamo stia per tornare. Dopotutto, "che mondo sarebbe senza Superman"?

Dopo l'arrivo di Steppenwolf e la disperata situazione che si trovano a fronteggiare, Bruce Wayne decide che per Clark Kent è giunto il momento per di tornare a combattere: una volta riesumato il corpo e riportato in vita grazie alla futuristica tecnologia kryptoniana, il supereroe si unirà alla squadra per la battaglia finale.

Dopo un iniziale momento di confusione superato grazie all'aiuto di Lois Lane, Kent ritorna in sé pronto a scongiurare ancora una volta la fine del mondo. Proprio dallo scontro con il villain emergono altri scatti nei quali Aquaman affronta Steppenwolf senza esitare, mentre Flash dà sfoggio dei suoi immensi poteri, facendo sognare i fan dell'eroe secondo cui Barry avrebbe avuto poco spazio all'interno della pellicola.

La Snyder Cut potrebbe modificare completamente il volto della Justice League, aggiungendo dettagli fondamentali eliminati durante la fase di montaggio: 'attesa della versione definitiva è palpabile e a quanto pare è diventato un fenomeno che va ben oltre il "semplice" mondo del cinema... persino nell'NBA si attende col fiato sospeso lo Snyder Cut! L'hype parla da solo e non ci resta altro da dire se non "release the Snyder Cut".