A quanto lo Snyder Cut di Justice League avrebbe anche un titolo ufficiale

Torniamo ancora una volta a parlare dello Snyder Cut di Justice League, la director's cut mai vista nelle sale del fallimentare crossover DC che adesso sia il cineasta che i fan e diverse personalità dello spettacolo chiamano a gran voce, anche solo per capire le differenze tra il film originale e il taglio di Joss Whedon.

Ad ogni modo, stando a una recente campagna di beneficenza lanciata dallo stesso regista originale della Justice League, la versione del crossover da lui interamente curata dovrebbe chiamarsi Zack Snyder's Justice League, con il nome dell'autore a troneggiare sopra il logo della Lega della Giustizia.



Nonostante questa campagna, la Warner Bros. e la DC Films non sarebbe assolutamente intenzionata a distribuire a breve il prodotto, che come ha fatto notare lo stesso Snyder esiste, è all'interno di bobine filmiche e ha una durata di 214 minuti, la bellezza di 3 ore 34 minuti. L'ultima campagna di beneficenza si poggia sempre sulle spalle dell'organizzazione American Foundation for Suicide Prevention, fondata dal regista dopo il tragico suicidio della figlia maggiore. Al momento i fan hanno donato circa 110 mila dollari.



Vedremo mai la Zack Snyder's Justice League in home video? Siete ancora curiosi di vederla? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.



Vi lasciamo allo speciale dedicato allo Snyder Cut di Justice League.