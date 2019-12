La Snyder Cut di Justice League ha una durata superiore alle tre ore e mezza

Ogni giorno emerge un nuovo e alquanto interessante particolare circa la famigerata Snyder Cut di Justice League, che non solo i fan della DC Films ma anche gli attori stessi coinvolti, con poche eccezioni, vorrebbero vedere distribuita.

Nella giornata di ieri è stato lo stesso Snyder, stanco dei commenti sull'inesistenza della sua versione, a rivelare la director's cut sui social network, dichiarando: "È reale? Esiste? Certo che esiste". Nell'immagine si vede sovraincisa anche l'effettiva durata di tale versione: 214 minuti. La Snyder Cut ha quindi una durata di oltre tre ore e mezza, un'enormità se si considera che la versione approdata nelle sale cinematografiche aveva una runtime di soli 120 minuti in cui si avverte nettamente la sensazione che il tutto risulti fin troppo condensato e alleggerito. La Snyder Cut di Justice League supera nella durata anche la director's cut di Batman v Superman: Dawn of Justice, che raggiungeva i 183 minuti totali.

Stando a quanto si legge, circa il 90% della Snyder Cut sarebbe stato tagliato dai produttori e riscritto insieme a Joss Whedon per assemblare la versione poi effettivamente uscita in sala. Stiamo parlando di una percentuale enorme, praticamente quasi tutto il film concepito da Snyder non è mai stato visto. Giusto per fare un esempio: la director's cut di Superman II di Richard Donner distribuita in home video circa 20 anni dopo l'uscita del film al cinema - il regista fu licenziato all'epoca della produzione e sostituito in corsa a film quasi ultimato da Richard Lester - differisce solamente per un 20/30% del materiale.

Finora, a meno che di grossi capovolgimenti, l'uscita della Snyder Cut è destinata a rimanere un sogno irrealizzabile. Questo perché la Warner Bros. non permetterebbe in alcun modo a Snyder di tornare in sala di montaggio per editare il suo cut e poi farsi spese della distribuzione. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo allo speciale dedicato alla Snyder Cut di Justice League.