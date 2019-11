Lo Snyder Cut di Justice League potrebbe essere più completo di quello che pensiamo

Intervistato da MTV News per parlare dei suoi progetti passati e futuri, l'interprete di Aquaman Jason Momoa è tornato a parlare dell'ormai leggendario Snyder Cut di Justice League.

Dopo aver confermato di aver visto in prima persona la versione del regista di Batman v Superman, come già aveva rivelato lo scorso agosto, Momoa ha lasciato intendere che lo Snyder Cut non è così indietro negli effetti speciali rispetto a quanto emerso.

Quando il giornalista di MTV gli ha chiesto "Gli effetti non sono completi, hai visto un montaggio dei suoi footage e delle scene alternative?", infatti, l'attore ha risposto sorridendo: "Oh tu pensi che Zack non sia riuscito a finire la sua versione?" per poi chiedere la domanda successiva.

"Credo che il pubblico abbia bisogno di vederla" ha aggiunto Momoa dopo aver rimarcato ancora una volta la sua stima nei confronti di Zack Snyder. "Sai, ovviamente sono in debito con Warner Bros. e DC. Non so cosa ne pensino loro, ma da fan sono stato molto felice di vederla."

In attesa di rivederlo nei panni del Re di Atlantide nel secondo capitolo di Aquaman, la cui uscita nelle sale è prevista per il 2022, Momoa è apparso di recente nella serie See che Apple ha già rinnovato per una seconda stagione.