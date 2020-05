Snyder Cut: l'interprete di Darkseid adesso spera in un Justice League 2

All'indomani della conferma dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League, uno dei più felici della notizia è stato certamente Ray Porter, interprete del personaggio di Darkseid che alla fine venne eliminato completamente dal montaggio finale della versione cinematografica della pellicola, quella ultimata da Joss Whedon.

A questo proposito, Porter è stato intervistato nel corso del podcast LightCast e alla domanda se tornerebbe a lavorare per Zack Snyder in futuro, anche in un eventuale Justice League 2 (com'era da piani iniziali tra l'altro) l'attore non ha esitato nemmeno per un secondo: "Se Zack Snyder mi chiedesse di stare impalato dentro una cabina telefonica tenendo un prodotto imbarazzante in mano e parlarne con un tono shakeaspeariano lo farei. Lavorerei con Zack in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Una volta che lo conosci e conosci Deborah [Snyder, moglie e produttrice], è facile capire il perché. E dopo averli appena conosciuti saresti stato pronto a scendere in battaglia per loro. Assolutamente".

Ricordiamo che nei piani iniziali di Zack Snyder, Darkseid doveva essere il villain principale nei due film della Justice League poi ridotti a uno soltanto, con SteppenWolf che avrebbe dovuto fornire un trampolino verso questi. La scena dell'incubo di Bruce Wayne vista in Batman v Superman: Dawn of Justice doveva anticiparne l'arrivo.

Snyder stesso ne aveva anticipato una parte in precedenza: "Saremmo finiti nel futuro in cui Darkseid ha conquistato la Terra e dove Superman è stato sopraffatto dall'equazione anti-vita. Solo pochi membri della Justice League sono sopravvissuti in questo futuro. Qui Batman e un mezzo Cyborg lavorano all'equazione per farli tornare nel passato e avvisare Bruce, erano questi i piani...".

Per altre notizie sul film, qui potete trovare la prima immagine della Snyder Cut di Justice League: vi ricordiamo che Zack Snyder ha promesso l'arrivo di un trailer per il prossimo periodo.