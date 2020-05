Snyder Cut: Gal Gadot e Henry Cavill tornano nei nuovi poster di Justice League

In seguito all'annuncio dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max per il 2021, sono arrivati in rete anche i character poster ufficiali del film, che includono la trinità della DC, Batman, Superman e Wonder Woman, nuovamente interpretati da Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot.

Non ci ha messo molto la Warner a diffondere i character poster ufficiali per la versione di Justice League diretta da Zack Snyder, quella che non arrivò mai nelle sale ma che fu riassemblata in corsa da Joss Whedon dopo l'allontanamento del regista. I poster, contraddistinti da uno splendido bianco e nero che finora è sempre stato presente negli annunci di Snyder, mostrano i tre protagonisti di nuovo in azione per come li avevamo conosciuti in Batman v Superman: Dawn of Justice. Che questa assenza di colore voluta sia indicativo del fatto che nella Snyder Cut ci sarà molto meno humour rispetto alla versione poi approdata al cinema? Così sembrerebbe, dato che il tono più leggero fu inserito dopo l'uscita di Snyder dal progetto e con l'uso di numerose e costose riprese aggiuntive.

Nella pellicola, inoltre, dovrebbero essere eliminate anche tutte le scene che vedevano Cavill all'opera con i famigerati baffi rimossi digitalmente. Snyder, dopo aver ringraziato a lungo tutti per questa improvvisa notizia, ha ringraziato chi ha reso possibile tutto questo, ovvero i fan in primis e la Warner che ha dato la sua approvazione fondamentale: "Chiaramente tutto ciò non sarebbe mai accaduto senza di loro", afferma il regista. Ma attribuisce anche alla Warner il merito di essere stata all'altezza della sua antica reputazione di grosso studio cinematografico. "La realizzazione della mia singolare visione per questo film, in questo formato, con questa lunghezza ... è semplicemente una cosa senza precedenti e una mossa davvero coraggiosa".