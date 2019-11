Lo Snyder Cut va oltre il cinema: anche una star dell'NBA inneggia al film di Zack Snyder

Il giocatore di Brooklyn Nets DeAndre Jordan si è unito al sempre crescente movimento di fan che a gran voce richiedono alla Warner Bros. la pubblicazione dello Snyder Cut di Justice League, il montaggio originale del cinecomic DC di Zack Snyder.

Jordan ha dimostrato il suo sostegno all'iniziativa Release the Snyder Cut (un hashtag diventando addirittura di tendenza su Twitter in questi giorni) lasciando un post breve ma ad effetto sul social network cinguettate. Potete trovare il post in calce all'articolo.

Il movimento, partito dai fan della prima ora di Snyder, consapevoli che il film arrivato al cinema rispecchia (a voler essere di manica larga) solo metà della visione originale del regista, chiede da mesi alla Warner di rilasciare la visione originale del film, sponsorizzata sia dallo stesso Snyder, sia dagli attori protagonisti. Alcune foto pubblicamente recentemente mostrano scene totalmente inedite col Flash di Ezra Miller, Cyborg di Ray Fisher e Aquaman di Jason Momoa.

Vi ricordiamo che, come rivelato più volte da Snyder, Justice League avrebbe dovuto rappresentare il primo capitolo di una trilogia, che a sua volta insieme a Man of Steel e Batman vs Superman: Dawn of Justice avrebbe a sua volta composto una pentalogia incentrata sul rapporto tra Clark Kent e Bruce Wayne e la tematica del Dio vs Uomo tanto cara all'autore: dal punto di vista della trama, invece, in Justice League 2 Darkseid avrebbe dovuto conquistare la Terra, gettando il mondo nello scenario post-apocalittico anticipato nella celebre Scena Incubo di Batman vs Superman, con i supereroi che in Justice League 3 avrebbero lottato per salvare la situazione.

Il film, a detta di molti collaboratori di Snyder (compreso Jason Momoa, che lo ha anche visto) è completo, sono in parecchi che sperano che la Warner possa rilasciarlo in qualche modo, anche grazie all'arrivo della piattaforma streaming HBO Max.