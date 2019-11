Snyder Cut e Avengers: Endgame in un'epico video crossover fan-made

"Justice League, assemble!", questo è decisamente il modo più giusto per condensare in una sola frase l'epicità del video (in calce) recentemente comparso su twitter. Un fan ha rappresentato con ironia, e una certa dose di teatralità, il clima febbrile che nelle ultime settimane è dilagato sui social: l'argomento? Ovviamente #ReleaseTheSnyderCut!

Da quando alcune immagini inedite della Justice League diretta da Zack Snyder sono iniziate a trapelare, tutti si sono resi conto che nel montaggio finale della pellicola Warner Bros. erano state eliminate moltissime scene che, se messe una accanto all'altra, potevano trasformare l'aspetto della pellicola.

Le voci dei fan di tutto il mondo si sono levate, unendosi sotto il vessillo di "#ReleaseTheSnyderCut!" e chiedendo l'uscita della director's (un)cut, ma ad oggi non ci sono ancora aggiornamenti in merito e c'è anche chi sostiene che non uscirà mai poiché incompleta.

Nel video, possiamo ammirare l'intero cast di Justice League schierato in posizione d'attacco e con degli stuntman d'eccezione: lo scontro finale tra Zack Snyder/ Captain America e la Warner Bros./ Thanos sta per cominciare e quando tutto sembra perduto ecco arrivare i rinforzi. Dai portali, che possiamo immaginare essere i milioni di computer in tutto il mondo, l'esercito di internet/ Wakanda guidato da Gal Gadot/ Star-Lord, Ben Affleck/ Spider-man e Jason-Momoa/ Thor arriva a soccorrere il regista e con loro l'intera Hollywood unitasi al coro di twitter.

La Warner Bros. sembra essere alle strette e chissà che ancora una volta la storia non si concluda con la sconfitta di Thanos... Speriamo di avere anche noi un Tony Stark pronto a consegnarci la vittoria.