Snowpiercer, perché è il momento perfetto per recuperare il film di Bong Joon-ho

In questi giorni recuperare Snowpiercer, lo sci-fi del 2013 diretto da Bong Joon-ho, è diventato praticamente un obbligo per tutti gli appassionati di cinema, e non solo.

Su Netflix infatti è in arrivo dal 25 marzo la serie televisiva tratta dal film, a sua volta basato sulla graphic novel francese Le Transperceneige, un fumetto di fantascienza post-apocalittica ideato da Jacques Lob e Jean-Michel Charlier.

Un film globale fra Corea del Sud, Francia ma anche Repubblica Ceca (che co-produsse e dove fu girato) e Stati Uniti e quindi Hollywood, col regista di Memories of Murder e The Host che proprio con questo progetto fece il suo debutto nel cinema mainstream americano anni prima del successo di Parasite. A sua disposizione, la co-produzione USA-Corea-Repubblica Ceca mise a disposizione un cast internazionale da urlo, che include Chris Evans, il grande attore feticcio del regista Song Kang-ho, Tilda Swinton, Jamie Bell, Octavia Spencer, Go Ah-sung e perfino due leggende come Ed Harris e John Hurt, qui in una delle sue ultime apparizioni sul grande schermo.

Con un budget di $40 milioni di dollari rimane ancora oggi il film coreano più costoso di sempre, e in quell'anno finì nelle top ten di svariate riviste cinematografiche specializzate. Se non lo avete mai visto, o avete voglia di riviverlo per prepararvi all'uscita della serie tv, questo è il momento perfetto per farlo: lo trovate, oltre che in blu-ray e dvd, anche su Amazon Prime. Inoltre, dallo stesso regista gli abbonati di Netflix hanno a disposizione sulla piattaforma The Host e Okja.

